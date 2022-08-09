Москва, 9 августа, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу уведомления США о временном выводе российских объектов из-под инспекций в рамках договора о СНВ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Российский МИД 8 августа заявил, что американская сторона официально уведомлена о временном выводе Россией из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ своих объектов, подлежащих инспекциям. Как сообщало Иа, в МИД призвали Вашингтон сосредоточиться «на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем».

«Это прерогатива МИДа, они уже заявляли на этот счёт», — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу о возможном комментарии по этой теме.

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