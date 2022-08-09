* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 9 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер члены террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заочно совершили похоронную молитву по лидеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Айману аз-Завахири в уезде Базарак этой провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) Ahmad5shiry Провинция Панджшер. Афганистан

Согласно источникам, акция была проведена под руководством Ага Мира, бывшего начальника, а теперь заместителя начальника разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и Абдуллы Седдики, начальника управления полиции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Следует отметить, что «Хизб-ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) издавна имеет широкое присутствие в провинции Панджшер.