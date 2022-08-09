Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Полнометражный фильм по мотивам игры Pac-Man находится в разработке. Информация об этом появилась сайте издания The Hollywood Reporter.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание пишет, что экранизация аркадной игры будет основана на оригинальной идее продюсера Чака Уильямса. Также известно, что участие в создании фильма примут владельцы франшизы из Bandai Namco Entertainment и компания Wayfarer Studios.

Напомним, что Pac-Man — это франшиза игр, основанная Тору Иватани в 1980 году. Права на Pac-Man принадлежат японской компании Bandai Namco Entertainment.

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