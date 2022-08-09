Вашингтон, 9 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Полнометражный фильм по мотивам игры Pac-Man находится в разработке. Информация об этом появилась сайте издания The Hollywood Reporter.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Издание пишет, что экранизация аркадной игры будет основана на оригинальной идее продюсера Чака Уильямса. Также известно, что участие в создании фильма примут владельцы франшизы из Bandai Namco Entertainment и компания Wayfarer Studios.

Напомним, что Pac-Man — это франшиза игр, основанная Тору Иватани в 1980 году. Права на Pac-Man принадлежат японской компании Bandai Namco Entertainment.