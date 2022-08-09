Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области внесло на рассмотрение регионального законодательного собрания проект закона об освобождении вновь построенных гостиничных комплексов от уплаты имущественного налога.

Алексей Трефилов Нижний Новгород

Предоставлять такую льготу новым гостиницам, которые будут построены и введены в эксплуатацию в 2023-м и последующие годы. Освобождение от налога будет длиться пять лет.

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Для получения льготы собственник гостиничного комплекса должен будет представить свидетельство о присвоении необходимой категории, которую предусматривает система классификация отелей.

Нижегородские власти обосновывают свою инициативу желанием повысить интерес коммерческих структур к вложению инвестиций в гостиничный бизнес и созданию новых современных гостиниц.

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