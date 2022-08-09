Новые нижегородские гостиницы хотят освободить от налога на имущество
Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области внесло на рассмотрение регионального законодательного собрания проект закона об освобождении вновь построенных гостиничных комплексов от уплаты имущественного налога.
Предоставлять такую льготу новым гостиницам, которые будут построены и введены в эксплуатацию в 2023-м и последующие годы. Освобождение от налога будет длиться пять лет.
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Для получения льготы собственник гостиничного комплекса должен будет представить свидетельство о присвоении необходимой категории, которую предусматривает система классификация отелей.
Нижегородские власти обосновывают свою инициативу желанием повысить интерес коммерческих структур к вложению инвестиций в гостиничный бизнес и созданию новых современных гостиниц.
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