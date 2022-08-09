Токио, 9 августа, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Японский издатель Square Enix анонсировал выход последней главы игры Kingdom Hearts Dark Road — релиз состоится 26 августа 2022 года. Информация об этом появилась на странице проекта в Twitter.

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Напомним, что разработчик обещал выпустить свою версию с последним обновлением истории еще в сентябре 2021 года. Но в итоге релиз был отложен до зимы 2022 года.

Kingdom Hearts — это серия ролевых игр, разработанная и изданная совместно Square Enix и Disney Interactive под руководством игрового дизайнера Тэцуи Номуры. Первая часть серии вышла 28 марта 2022 года.