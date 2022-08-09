Сеул, 9 августа, 2022, 13:56 — ИА Регнум. КНДР вновь не уведомили южнокорейскую сторону о сбросах воды с плотин. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Поскольку на территории Северной Кореи идут сильные дожди, северокорейская сторона постоянно открывает и закрывает шлюзы на плотине Хванган», — сообщили в министерстве.

В министерстве подчеркнули, что северокорейская сторона заранее не уведомляла Сеул о сбросе воды.

Напомним, что 28 июня министерство объединения призвало КНДР заблаговременно сообщать о предстоящих сбросах, однако Пхеньян никак не отреагировал на просьбу.

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