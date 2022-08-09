Москва, 9 августа, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Российская студия Game Art Pioneers раскрыла подробности своей дебютной игры Distortion. Анонс состоялся на странице разработчика в социальной сети «ВКонтакте».

Геймпад

«Игровой мир DISTORTION органически продолжает философию и стиль киберпанка в синтезе со средневековым фэнтези, предлагая игроку взглянуть на мрачную и жестокую историю апокалипсиса.», — пишет разработчик. Выход игры запланирован на 2025 год на консолях и PC.

Ранее, 8 августа, в сети появился слух о том, что российская студия занимается разработкой игры на игровом движке Unreal Engine 5. Позже разработчик подтвердил данную информацию.