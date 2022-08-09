Москва, 9 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Авиация ВКС России ракетным ударом уничтожила в Винницкой области Украины командный пункт воздушных сил ВСУ, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности в районе населенного пункта Вороновица Винницкой области уничтожен действующий заглубленный командный пункт воздушных сил Украины», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Военно-морской флот России крылатыми ракетами уничтожил склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS в Черкасской области.

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