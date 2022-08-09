Москва, , 13:51 — REGNUM Транзит нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» проходит в штатном режиме. Об этом 9 августа сообщили в компании «Транснефть».

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В компании рассказали, что транзит российской нефти в сторону Германии и Польши по северной ветки трубопровода «Дружба» идёт в штатном режиме.

Ранее Украина приостановила транзит по южной ветки трубопровода из-за того, что «Транснефть» не смогла оплатить услуги «Укртранснафты» по поставке нефти из-за антироссийских санкций Евросоюза.