Москва, 9 августа, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Транзит нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» проходит в штатном режиме. Об этом 9 августа сообщили в компании «Транснефть».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В компании рассказали, что транзит российской нефти в сторону Германии и Польши по северной ветки трубопровода «Дружба» идёт в штатном режиме.

Ранее Украина приостановила транзит по южной ветке трубопровода из-за того, что Транснефть не смогла оплатить услуги Укртранснафты по поставке нефти из-за антироссийских санкций Евросоюза.