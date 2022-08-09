Челябинск, 9 августа, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Челябинской области возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на общую сумму больше 56 млн рублей. Об этом сообщает 9 августа южноуральское управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступный факт был зафиксирован за 2018–2019 годы. По данным следователей, должностные лица организации включали в декларацию по налогу на добавленную стоимость недостоверные сведения. Преступление выявили сотрудники налоговой службы.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления. Также предстоит принять меры к уплате недоимки в бюджет.

Добавим, по данным Портала правовой статистики, за январь–июнь 2022 года в Челябинской области было совершено 1762 преступления экономической направленности. По сравнению с таким же периодом 2021 года рост составил 48,8%.