Санкт-Петербург, 9 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В честь 80-летия со дня премьеры исполнения симфонии №7 композитора Дмитрия Шостаковича Дворцовый мост разведут в Санкт-Петербурге под Ленинградскую симфонию. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Разведение Дворцового моста

При этом 9 августа график разводки Дворцового моста изменится. Движение по переправе будет невозможно с 22:00 до 23:30. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к юбилею.

Напомним, что на Стрелке Васильевского острова пройдёт концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Под управлением дирижёра Юрия Башмета симфонию исполнит Всероссийский юношеский симфонический оркестр.