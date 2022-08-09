Махачкала, , 13:46 — REGNUM Программа чартеров в Дагестан, открытая в середине лета 2022 года, будет продлена до конца сентября. Такое решение принято организаторами в связи с тем, что эта северокавказская республика пользуется большим спросом у туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отличная новость: продлена наша чартерная программа в Дагестан. Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября (напомню, что планировали завершить 3 сентября)», — написала глава Ростуризма в своем телеграм-канале.

Как отметила Догузова, рейсы в Махачкалу из Москвы заполнены практически за неделю до вылета. Напомним, чартеры в Дагестан были запущены 2 июля. Новую для республики транспортную возможность предоставил туроператор FUN& SUN при поддержке Ростуризма и правительства Дагестана.