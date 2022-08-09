Москва, 9 августа, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В ЛДПР возмущены агрессивными русофобскими выходками в отношении поддерживающих специальную военную операцию (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Z

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«Мы считаем недопустимым, когда власти дружественного России государства закрывают глаза на откровенно русофобские проявления. Убеждены, что руководство Казахстана должно отреагировать на эти инциденты и «ударить по рукам» тем, кто пытается таким образом испортить отношения между российским и казахстанским народами», — отмечает фракция ЛДПР в Госдуме.

Депутаты Госдумы обратили внимание на то, что в Казахстане имеют место отдельные агрессивные выходки в отношении тех, кто сейчас поддерживает Россию и использует символику «Z». Такие случаи были зафиксированы в Павлодарской области и в крупнейшем городе страны Алма-Ате.