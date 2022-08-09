Пермь, , 13:45 — REGNUM В Пермском крае 9–10 августа прогнозируют дождливую и ветреную погоду, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ливень Sochi.ru

В связи с прогнозируемыми порывами ветра, населению рекомендуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

По данным гидрометцентра, в ночь на 10 августа в северной части региона пройдут ливни. При грозе порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду.

По территории Прикамья пройдёт холодный фронт. Жара ослабеет в среднем на 1–3°С.

Ливни 11 августа сместятся на восток края. На следующий день, 13 августа, ночью и утром в отдельных районах сформируются туманы. В выходные дни (13-14 августа) осадки прекратятся. В регионе будет солнечно.

Стоит отметить, в Прикамье в начале августа установилась аномально жаркая погода. На 12% территории (Пермский, Куединский и Лысьвенский районы) сложилось опасное агрометеорологическое явление — засуха атмосферная.