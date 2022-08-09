Белград, 9 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Наступил момент, когда Сербия должна заявить о том, что переговоры с албанскими сепаратистами невозможны, и что она должна восстановить свои государственные органы во всех частях Косово и Метохии, где это возможно. Об этом заявил сербский аналитик Драгомир Анджелкович 9 августа.

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«Я считаю, что мы дошли до этой точки, когда правительство Сербии будет вынуждено принять подобные решения», — рассказал Анджелкович порталу «Косово онлайн».

По мнению Анджелковича, Серия должна восстановить в южном крае прежде всего территориальную оборону, но также и исполнительный комитет автономного края Косово и Метохия.

По мнению эксперта, правительство Сербии в данный момент должно работать не над созданием Сообщества сербских муниципалитетов, а над восстановлением всех органов сербского государства, так как в соответствии с сербской конституцией Косово и Метохия является южным сербским краем.

«Если Приштина и Запад, который стоит за её действиями, не хотят вести переговоры с Сербией, сербское государство должно восстановить собственный контроль там, где это возможно, а это север. Все остальное означает полную капитуляцию, так как понятно, чтоКурти (премьер-министр сепаратистского Косово — ИА REGNUM) действует, заручившись разрешением Запада, что бы они не говорили», — заявил Анджелкович.

Напомним, что 1 сентября правительство Альбина Курти намерено ввести так называемый режим взаимности по отношению к Сербии, который подразумевает, что на территории сепаратистского образования не будут действовать документы, выданные Республикой Сербией, а также сербские автомобильные номера.