Чебоксары, 9 августа, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах во время стрельбы из окна ранили женщину. Подозреваемый заявил, что целился в птиц и не заметил горожанку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое окно

Инцидент произошёл 8 августа около 18:00 по улице Дементьева в Чебоксарах. В полицию обратилась 38-летняя пострадавшая, которую ранили в щеку и задели плечо, и она обратилась за медицинской помощью. Полицейские установили квартиру, из окон которой предположительно стреляли, и вышли на 20-летнего подозреваемого, находившегося на тот на момент в состоянии алкогольного опьянения.

«Безработный, который арендует данную квартиру, пояснил, что решил пострелять из окна по птицам и не заметил проходившую внизу женщину», — говорят в полиции, отмечая, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей.

У подозреваемого изъят пневматический пистолет. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в 2022 году в Чувашии вынесен приговор жителю Ибресинского района, которого признали виновным в изготовлении оружия, в том числе замаскированного под авторучку стреляющего устройства.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее резонанс вызвало происшествие в 2018 году в Ядринском районе Чувашии. Во время охоты сельчанин не заметил двоюродного брата и, выстрелив из охотничьего ружья, вместо бобра застрелил родственника.

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