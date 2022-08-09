Вашингтон, 9 августа, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Вместо того чтобы уйти и «отдать Афганистан и его народ в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», Америка могла бы «контролировать» ситуацию в Афганистане и предотвратить падение правительства. Такое мнение в статье в журнале Atlantic высказал Дэвид Петреус, бывший командующий американскими войсками в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

Говоря о военных технологиях, таких как беспилотники, он утверждает, что США могли бы остаться в роли советника и союзника афганского правительства с меньшими людскими и финансовыми затратами.

«Попытка контролировать ситуацию [в Афганистане] была менее приемлемым вариантом, требующим постоянных усилий. Но это было бы лучше, чем оставить эту страну и её людей талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другим боевикам», — пишет он.

В статье Петреус рассмотрел несколько «крупных ошибок» Америки в Афганистане, одной из которых, по его мнению, было «предоставление слишком большой власти центральному правительству» Афганистана.

Генерал Петреус, который также некоторое время был главой ЦРУ, охарактеризовал соглашение в Дохе как «худшее политическое соглашение» в истории США. Он считает, что его условия, в том числе освобождение 5000 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрем Афганистана, привели к падению правительства.

Отставной американский военный согласен с критиками в том, что правительство президента США Джо Байдена своим хаотичным и позорным бегством из Афганистана подтвердило заявления противников США о том, что «Америка не является надёжным союзником и является слабеющей державой».

Он считает это важным на фоне конфликта на Украине и эскалации напряжённости с Китаем из-за Тайваня.

Петреус предсказывает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут продолжать предоставлять убежище и поддерживать террористические и экстремистские группировки.