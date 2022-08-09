Нижнекамск, Татарстан, 9 августа, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате отравления сероводородом под Нижнекамском. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу минздрава РТ.

NIOSH Морг

По данным ведомства, в больнице города Нижнекамска скончался один из пострадавших рабочих, отравившихся во время работ в канализационном люке.

ИА REGNUM напоминает, 9 августа трое сотрудников коммунальной организации проводили чистку канализационного колодца в селе Каенлы Нижнекамского района. В какой-то момент один за другим они потеряли сознание. Помочь рабочим попытался местный житель, но он также упал в колодец.

Спасатели подняли пострадавших на поверхность. Двое мужчин погибли, еще двоих госпитализировали в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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