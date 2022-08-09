Цхинвал, 9 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. После войны августа 2008 года пребывание Южной Осетии в составе Грузии абсолютно невозможно. Об этом корреспонденту 8 августа заявил политолог Аслан Рубаев.

Ryzhenkova Yulia Уничтоженный грузинский танк на улице Цхинвала. Август 2008

Аслан Рубаев Осетины имеют драматичную, болезненную историю. Это ведь история о геноциде. Это история «об окончательном решении осетинского вопроса». Это ничем не отличается от холокоста или от жуткого армянского геноцида, который устроили турки. То же самое и здесь. В отношении осетин грузинами было предпринято несколько таких попыток. Это кровавый след в истории Осетии. Осетия же стремится стать единой, общей, большой республикой в составе Российской Федерации. И события 2008 года надо воспринимать более драматично в масштабе всей страны, потому что пытались уничтожить один из коренных народов России. Это, конечно, больно, это — незаживающие раны. И каждый раз мы всё больше и больше узнаём об этом. Появляется больше подробностей, вскрываются новые детали, обнаруживаются люди мирного населения, которые, как оказалось, были взяты в плен и находились некоторое время на грузинской территории. Осетины, конечно, такое не забудут никогда. И южные осетины стали крепче, сильнее и расчётливее. Они стали больше ценить жизнь, ценить момент. Они знают, что такое жить под угрозой, и они защитят себя при любом раскладе. И если вдруг кто-нибудь из так называемых грузинских реваншистов посмеет хоть раз о таком даже подумать, то ответ Осетии, даже без России, будет очень серьёзным, потому что осетины погибнут, но свою землю не отдадут. Они до последнего человека будут за неё биться.

По словам эксперта, южные осетины довольно сильно отличаются от северных, которые живут в комфортных условиях России. «Южные всё воспринимают оголённым нервом. Этот конфликт зацепил абсолютно все их семьи. Каким жестоким образом в 2008 году грузины обращались с людьми, это не передать вообще никак. Запад глух к этому, но мы-то это всё знаем. Я думаю, что для южных осетин воссоединение с Грузией или даже партнёрские отношения с ней просто неприемлемы. Это уже невозможно сделать. Ни о каком союзе с Грузии речи уже не идёт. Для осетин дети, семья, родственники, земля — это всё священные вещи. А многие потеряли своих близких и они этого никогда не простят. Это рана будет кровоточить всю их жизнь. Этот конфликт — на века! Так же, как и у абхазов с грузинами», — подчеркнул Рубаев.

Напомним, что 8 августа 2008 года Грузия совершила агрессию в отношении Южной Осетии, что привело к вовлечению в вооружённый конфликт и России.