Москва, , 13:39 — REGNUM Возможный запрет въезда на Украину гражданам РФ никак не повлияет на проведение специальной военной операции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Такой запрет никак не повлияет ни на проведение российской спецоперации, ни на настроения людей в России и на Украине. Практического смысла тут ноль, один лишь сиюминутный пиар. А в исторической перспективе — это «ноль в квадрате», потому что наши братские народы все равно будут вместе, как и тысячу с лишним лет общей истории», — подчеркнул Миронов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию по запрету на следующие 50 лет гражданам РФ въезда на территорию Украины.

«Авторов этой «петиции» и всех остальных националистов во главе с Зеленским ждет либо суд, либо эмиграция и забвение. Ни в России, ни на Украине им места не будет», — отметил Миронов.