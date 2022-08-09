Берлин, , 13:38 — REGNUM Экономика Германии не досчитается более 260 миллиардов евро добавленной стоимости к 2030 году из-за высоких цен на энергоносители, что негативно скажется на рынке труда. К таким выводам пришли авторы исследования немецкого Института исследований занятости (IAB), передает агентство Reuters.

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Скорректированный по ценам ВВП Германии в 2023 году будет на 1,7% ниже, чем прогнозировался при прежних ценах на энергию, а число занятых уменьшится примерно на 240 000 человек, говорится в исследовании, опубликованном во вторник 9 августа.

Ожидается, что занятость останется примерно на этом уровне до 2026 года, когда меры по ее расширению постепенно начнут перевешивать негативные последствия нынешней ситуации и приведут к тому, что в 2030 году число занятых составит около 60 000 человек.

Одной из самых пострадавших отраслей станет гостиничный бизнес, который понес большие убытки во время пандемии коронавируса и, вероятно, еще столкнется с потерями из-за снижения покупательной способности потребителей.

Также могут значительно пострадать энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов.

Если цены на энергоносители, которые на данный момент выросли на 160%, снова удвоятся, то экономическое производство Германии в 2023 году упадет еще почти на 4%, отмечается в исследовании. В таких условиях через три года в Германии будет работать на 660 000 человек меньше, а в 2030 году — еще на 60 000 человек меньше.

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