Москва, , 13:41 — REGNUM Два пункта управления и три склада боеприпасов украинских военных уничтожены за минувшие сутки в результате действий российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России, распространённой 9 августа.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За сутки поражены два пункта управления в районах населённых пунктов Северск и Очеретино Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Удары нанесены по трём складам боеприпасов в окрестностях Красногоровки в ДНР, Жовтневого под Николаевом и Осокоровки под Херсоном. В 123 районах поражены живая сила и военная техника ВСУ.

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