Лима, 9 августа, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Президент Перу Педро Кастильо назвал международным позором парламентскую блокировку его присутствия в Колумбии на инаугурации колумбийского президента Густаво Петро. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

«Посмотрите, что они сделали с нами, что мы не смогли поехать на инаугурацию нашего коллеги в Колумбии; такого никогда не было в стране, это позор в Латинской Америке и в мире», — сказал Кастильо группе лидеров профсоюзов здравоохранения, которые посетили его во Дворце правительства.

По поводу расследования, которое генеральная прокуратура Перу начала против него в связи с предполагаемой коррупцией, и предполагаемого риска того, что он может воспользоваться поездкой, чтобы избежать расследования, Кастильо сказал, что СМИ вложили эту идею в головы людей.