Сеул, , 13:39 — REGNUM В Южной Корее приступили к составлению списка лиц, которые будут рекомендованы к помилованию по случаю Дня освобождения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, комитет по президентской амнистии, состоящий из девяти человек, провел 9 августа заседание, в ходе которого рассмотрел список лиц, которые подлежат помилованию.

После того, как список будет составлен, министр юстиций Хан Дон Хун передаст его президенту страны Юн Сок Ёлю. Ожидается, что конечный список будет обнародован 12 августа.

Предполагается, что в список на помилование может войти глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, ранее приговоренный к 2,5 годам тюремного заключения за причастность к делу о коррупции.

Многие ожидают, что Юн Сок Ёль также может помиловать 81-летнего бывшего президента страны Ли Мён Бака. Однако в последнее время уровень поддержки политики южнокорейского лидера продолжает падать, поэтому существует мнение, что помилование экс-президента может только ухудшить положение Юна.