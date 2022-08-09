Донецк, 9 августа, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 9 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:45 (совпадает с мск) — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 9 августа украинские войска обстреляли село Днепровка в Запорожской области ракетами «Ураган», в результате пострадал мужчина.

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