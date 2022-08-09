Москва, 9 августа 2022, 13:34 — REGNUM Привилегией является то, что эстонцам позволили жить в собственном государстве, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Сенатор Владимир Джабаров
Сенатор Владимир Джабаров
Совет Федерации РФ

Он напомнил, что по большому счёту эстонцы живут на земле Российской империи.

«Эту землю Пётр Великий завоевал у Карла XII, одержав победу в Северной войне (1700−1721). Мало того, Россия заплатила шведам за эту землю огромные деньги (для чистоты присоединения)», — рассуждает Джабаров в телеграм-канале.

«Поэтому именно для Эстонии это является привилегией. Им подарили землю, принадлежащую России», — констатировал сенатор.

По его убеждению, чем скорее Эстония это осмыслит, тем больше у неё шансов сохранить свою государственность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министра Эстонии Кая Каллас заявила о привилегии посещать страны Европы для граждан России. Российский сенатор Андрей Клишас считает, что это для эстонцев привилегия — жить в собственном государстве.

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