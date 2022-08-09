Барнаул, 9 августа 2022, 13:34 — REGNUM С каждым днём всё больше отдаются острой болью в сердце вести о кровавых бандеровских ударах с применением вооружений и боеприпасов НАТО по Донецку и другим прифронтовым населенным пунктам Донетчины, а также освобождённых территорий Украины. Бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин 9 августа в своем телеграм-канале известил о том, что посмотрел видео с погибшей, сгоревшей в огне после удара «Хаймарса» семьёй в одном из сел Херсонской области и считает, что процесс избавления Донецка от укрофашистов необходимо ускорить:

Вскрытие ямы. 78 убитых фашистами. Крым
Вскрытие ямы. 78 убитых фашистами. Крым

«Гибнут мирные люди, дети, преступный режим «киевских кокаинщиков» беснуется, зверствует. Ясно, что попутные потери среди гражданского населения на подконтрольных бандеровцам территориях «киевских кокаинщиков» и их преступников-покровителей не остановят. Но… В общем, я считаю, что время ковровых бомбардировок всё-таки пришло».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в посёлке Брилевка Херсонской области обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей, считавшихся пропавшими без вести после украинского обстрела, стало известно 1 августа. Разбор завалов продолжался с 29 июля.

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