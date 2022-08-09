Барнаул, , 13:34 — REGNUM С каждым днём всё больше отдаются острой болью в сердце вести о кровавых бандеровских ударах с применением вооружений и боеприпасов НАТО по Донецку и другим прифронтовым населенным пунктам Донетчины, а также освобождённых территорий Украины. Бывший доцент кафедры востоковедения Алтайского госуниверситета Олег Боронин 9 августа в своем телеграм-канале известил о том, что посмотрел видео с погибшей, сгоревшей в огне после удара «Хаймарса» семьёй в одном из сел Херсонской области и считает, что процесс избавления Донецка от укрофашистов необходимо ускорить:

Вскрытие ямы. 78 убитых фашистами. Крым

«Гибнут мирные люди, дети, преступный режим «киевских кокаинщиков» беснуется, зверствует. Ясно, что попутные потери среди гражданского населения на подконтрольных бандеровцам территориях «киевских кокаинщиков» и их преступников-покровителей не остановят. Но… В общем, я считаю, что время ковровых бомбардировок всё-таки пришло».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в посёлке Брилевка Херсонской области обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей, считавшихся пропавшими без вести после украинского обстрела, стало известно 1 августа. Разбор завалов продолжался с 29 июля.

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