Власти Сальвадора заявили об удержании цен на бензин до конца августа
Сан-Сальвадор, 9 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Сальвадора объявило, что оно избежит повышения цен на топливо, по крайней мере, в течение августа. Об этом пишет Prensa Latina.
Thommy
Карта-флаг Сальвадора
Министерство экономики заверило, что цены на топливо останутся неизменными в стране в течение следующих двух недель — с 9 августа по 22 августа включительно.
Отмечается, что правительство продолжает предоставлять субсидию, которая позволяет ему поддерживать максимально приемлемые цены на топливо для потребителей.