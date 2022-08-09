Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Шведская студия Embark Studios не выпустит игру Arc Raiders в 2022 году. Заявление об этом разработчик сделал на своей странице в Twitter.

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«Мы приняли решение отложить выпуск Arc Raiders до 2023 года», — говорится в сообщении. Разработчик пообещал более активно протестировать игру и расширить ее возможности.

Напомним, что игра Arc Raiders была анонсирована в рамках декабрьской церемонии награждения The Game Awards 2021. Проект расскажет об апокалиптическом мире, в который вторглись инопланетяне.

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