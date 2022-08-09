Екатеринбург, , 13:35 — REGNUM В воздухе Екатеринбурга зафиксировано превышение вредных веществ. Об этом 9 августа сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Смог в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пробы воздуха были взяты 8 и 9 августа после жалоб екатеринбуржцев на запах гари из-за смога. Нарушения нашли на улицах Мичурина, Раевского и Вильгельма де Геннина. В воздухе превышены показатели «взвешенные частицы РМ 10» и «взвешенные частицы РМ 2,5».

В ведомстве отмечают, что в настоящее время смога в Екатеринбурге не наблюдается. Тем не менее, в области до вечера 9 августа продолжает действовать режим неблагоприятных метеорологических условий.