Владикавказ, 9 августа, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии раскрыто уголовное дело о пожаре в одной из школ города Владикавказа. Установлено, что пожар произошел из-за умышленного поджога, в котором обвиняют завхоза образовательного учреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

955169 Поджог

Напомним, 3 декабря 2021 года в школе №48 города Владикавказа произошел пожар. Загорелось подсобное помещение под лестничной площадкой. Всех находившихся в школе эвакуировали. Подозрение в совершении поджога пало на завхоза.

Как было установлено в ходе следствия, 56-летний мужчина совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы. При этом зданию и имуществу был нанесен ущерб на сумму более 558 тыс. рублей. Поджигателя обвинили в умышленном уничтожении имущества, совершенном из хулиганских побуждений.