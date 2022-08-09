Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт опровергла обвинения в нарушении авторских прав при создании её песни Shake It Off. Об этом 9 августа пишет Variety.

Jana Zills Тейлор Свифт

Свифт подала в суд документы, в которых утверждает, что ни разу не слышала песню Playas Gon' Play, в плагиате которой её обвинили. «До тех пор, пока я не узнала об иске истцов в 2017 году, я никогда не слышала песню Playas Gon' Play и никогда не слышал об этой песне или группе 3LW», — говорит артистка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля полиция арестовала преследователя Тейлор Свифт. Им оказался 35-летний Джошуа Кристиан, который дважды пытался проникнуть в дома исполнительницы.