Мокшанский район, Пензенская область, 9 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Финал Спартакиады учащихся России по триатлону пройдет в Мокшанском районе Пензенской области 10–11 августа. Об этом сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

Pnzreg.ru Триатлон

На базу отдыха «Чистые пруды» съедутся сильнейшие спортсмены более чем из 15 регионов. За победу поборются около 100 атлетов.

В связи с проведением соревнований будет ограничено движение автотранспорта на туристической базе и прилегающей к ней территории.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Казани в июне прошел чемпионат России по триатлону, в рамках которого состоялись соревнования Ironstar Timerman Cup.

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