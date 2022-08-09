Париж, , 13:28 — REGNUM Вылов белухи, обнаруженной в Сене и чье состояние здоровья кажется стабильным, обещает стать «необычной» операцией, сообщает Le Figaro.

Белуха Programmes.putin.kremlin.ru

В данном случае «необычным является место». Берега Сены «недоступны для транспортных средств», и «кита нужно нести вручную». Белуху перевезут автомобильным транспортом. Для специалистов приоритетом остается — вернуть кита в морскую воду.

Животное будет помещено на несколько дней в шлюз с морской водой, в это время будет проведено лечение, а затем кита отправят на берег, чтобы выпустить в море.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, как и лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, считает поездку председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань «провокацией».

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