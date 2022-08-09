Челябинск, , 13:28 — REGNUM В Челябинске зарегистрирована новая смерть от бешенства. Об этом 9 августа августа сообщает Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Погибшей стала собака возрастом три года. Она проживала на улице Парковой. Сейчас в том месте будет карантин, также специалисты проведут комплекс профилактических мероприятий.

С начала года в Челябинской области от бешенства погибли уже 43 животных. Среди них 17 собак, 10 лис и 11 кошек. Кроме того, вирус не пощадил двух енотовидных собак, столько же декоративных крыс и ежа.