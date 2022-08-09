Вашингтон, 9 августа, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В сегодняшних условиях, когда США и их союзниками попраны основные принципы международного права, реагировать на инициированные теми же США призывы ооновских чиновников к соблюдению международных документов — абсурд, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 9 августа, комментируя высказывания заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

Pixabay.com Флаг ООН

Как сообщало ИА REGNUM, Хак заявил, что ООН обратилась к России и США с призывом решить вопросы по инспекциям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Ранее МИД России объявил о приостановке инспекций в рамках СНВ-3 из-за ограничительных мер со стороны США.

«Надеюсь, что наш МИД просто проигнорирует это заявление заместителя официального представителя генсека ООН. Ситуация в вопросе об инспекциях по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сложная, её нюансы были пояснены нашим МИДом вчера в отдельном сообщении. Как следует из этого документа, для временной приостановки инспекций в рамках СНВ-3 у нас есть веские основания, вызванные подходом к данному вопросу американской администрации, которая фактически лишает Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории.

Кстати говоря, во вчерашнем заявлении наше внешнеполитическое ведомство ясно указало, что американцам следовало бы отказаться от попыток искусственно форсировать возобновление этой инспекционной деятельности и вместо этого «сфокусировать внимание на тщательной проработке всех имеющихся в данной сфере проблем». На этом пока до изменения позиции Вашингтона стоило бы поставить точку.

Если же в принципе говорить о проблеме выполнения международных обязательств в сегодняшних условиях, когда США и их союзниками в ходе разжигания конфликтов по границам России попраны все основные принципы международного права, то реагировать на инициированные теми же США призывы ооновских чиновников к соблюдению международных документов — это тем более абсурд. Во главе угла сейчас должны находиться только конкретные интересы нашей страны.

Отечественной прессе, кстати говоря, стоило бы глубже вникать в освещаемые вопросы и не пытаться выдавать мнение заместителя официального представителя генсека ООН за мнение всей ООН. От имени ООН может говорить только Совет Безопасности, а его коллективное мнение зависит от позиции России. Может это делать и Генеральная Ассамблея ООН, но её документы обязательного характера для стран-членов не имеют.

Уверен, что никаких односторонних преимуществ за счёт манипулирования ооновскими чиновниками американцам ни в этом, ни в других вопросах получить не удастся», — отметил Михаил Демурин.