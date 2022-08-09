Москва, 9 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в рамках спецоперации на Украине российские системы противоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Sgt. Jacob Harrer Американская РСЗО HIMARS

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Торецкое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке оборонного ведомства в телеграм-канале.

Кроме того, в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области было перехвачено 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Также сбито три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населённого пункта Петровское, железнодорожной станции Рутченково Донецкой Народной Республики, а также Моспаново Харьковской области», — указали в Минобороны России.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 8 августа, российскими средствами ПВО в ходе спецоперации на Украине были сбиты 19 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и семь беспилотников. «Хаймарсы» были уничтожены в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области.

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