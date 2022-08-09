Санкт-Петербург, , 13:28 — REGNUM В Санкт-Петербурге в память об участниках Ленинградской битвы возложили венки и цветы. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе Смольного.

Монумент героическим защитникам Ленинграда Дарья Драй © ИА REGNUM

Церемония возложения цветов приурочена к 78-й годовщине окончания Ленинградской битвы. К Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы пришли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Также в торжественно-траурной церемонии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин, депутаты Госдумы РФ, ветераны и блокадники.

«Она (битва — прим. ред.) длилась более трёх лет и унесла жизни сотен тысяч защитников и жителей города. Мы всегда будем помнить тех, кто отважно сражался с врагом, кто умер от голода и холода в блокадном Ленинграде. Очень важно, что наша молодежь понимает это. Много детей, юношей и девушек приходят на церемонии возложения и акции, посвящённые войне и блокаде», — заявил Беглов.

Петербургский губернатор по завершению церемонии встретился с блокадниками и ветеранами. Беглов вручил памятные знаки «350 лет Петру Великому» представителям объединений ветеранов Василию Волобуеву, Елене Тихомировой и Исаю Кузинцу.

Напомним, что Ленинградская битва продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Она включала в себя оборонительные и наступательные операции на северо-западном направлении в ходе Великой Отечественной войны. Помимо Ленинграда военные действия затронули Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области, а также Республику Карелия.