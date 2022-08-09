Ульяновск, , 13:26 — REGNUM В Ульяновской области сохранится жаркая погода, доходящая до +33 градусов. Об этом предупреждает управление МЧС.

Лето на озере Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 10 августа ожидается жара +30…+33 градуса. В регионе объявлен жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна) — это второй уровень из четырёх.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в начале недели сохранится жара, а к середине недели с приближением атмосферного фронта ожидаются локальные грозовые дожди и спад жары. В лесах большинства районов сохранится высокая пожарная опасность (четвёртый класс).

Спасатели напоминают, что в условиях аномальной жары лучше воздержаться от дневных выходов на улицу, отдавая предпочтение утренним или вечерним прогулкам, чаще пить негазированную воду или несладкие соки, а также ополаскивать руки и лицо.

Как сообщало ИА REGNUM , об аномальной жаре спасатели предупреждали ранее, отмечая, что до +33 градусов будет с 6 по 9 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области ожидается 33-градусная жара