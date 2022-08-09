Кишинёв, 9 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Следователи генеральной прокуратуры Молдавии передали в суд уголовное дело по делу о покупке компанией Energocom в 2008 году на Украине электроэнергии по завышенным ценам. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«После уведомления обвиняемого и его защитников о завершении уголовного преследования был установлен график о месте и сроке ознакомления с материалами уголовного преследования», — говорится в сообщении.

Ранее в генпрокуратуре Молдавии сообщили, что обвиняют Додона в превышении служебных полномочий, в результате чего Energocom потратила на украинский газ на $12 млн, чем следовало. Ранее политика обвинили в «Пассивной коррупции», «Незаконном обогащении» и даже «Измене родине».

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его уже вызывали по данному делу в генпрокуратуру в январе 2022 года. Ранее по делу Energocom никому не предъявляли обвинения.