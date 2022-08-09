Рига, , 13:24 — REGNUM В июле нынешнего года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 6% экономически активного населения, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости.

В агентстве зарегистрировано 52 766 безработных, что на 509 человек больше, чем в конце июня (52 257). Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля 2022 года был в Рижском регионе — 4,5% экономически активного населения (+0,2 процентного пункта к показателям месячной давности), самый высокий уровень сохранялся в Латгалие на востоке страны — 12,9% (за месяц безработица здесь снизилась на 0,2%).

В Курземе (запад Латвии) уровень зарегистрированной безработицы составил 6%, как и месяц назад, в Земгале на юге — 5,6% (+0,1 процентного пункта), в Видземе на севере — 6,1% (-0,2 процентного пункта).

В 2021 году уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 6,7% экономически активного населения, а в июне 2022 года — 5,9%.