Москва, , 13:23 — REGNUM Поставки трубопроводного газа в Европу стоит прекратить на неделю из-за заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о привилегии посещать страны Европы для граждан России, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Эстонии Каллас заявила, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

«Может, действительно пора для профилактики психологического здоровья таких вот европейских «лидеров» наказывать? Например, конкретно за это высказывание прекратить все поставки трубопроводного газа в Европу на неделю», — отметил Селезнев в своём телеграм-канале.

По его словам, это необходимо сделать с условием возобновления в случае отставки либо публичного коллективного осуждения другими лидерами ЕС позиции Каллас.

«Поверьте, цены на газ взлетят так, что недельный простой окупится за следующие несколько дней. Зато многие западные русофобы будут больше головой думать, прежде чем публично высказать очередной бред», — заключил Селезнев.

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