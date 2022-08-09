Донецк, , 13:22 — REGNUM До шести выросло число мирных жителей, раненных при обстреле Кировского района Донецка киевскими войсками. Об этом 9 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

Отмечается, что по уточнённой информации, артиллерия вооружённых формирований Украины ранила ещё трёх мирных жительниц по ул. Бирюзова.

«На данный момент известно о двух погибших и шести раненых мирных жителях по этой улице в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал о двух погибших и трёх пострадавших.