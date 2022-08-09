Гавана, 9 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Руководство кубинской компании Aguas Varadero, отвечающей за санитарные услуги в Варадеро, опровергли слухи о загрязнении жидкости, подаваемой населению. Об этом пишет Prensa Latina.

ИА REGNUM Куба

В заявлении, опубликованном радиостанцией Radio 26 в западной провинции Матансас, специалисты компании заявили, что соответствующие слухи являются ложными.

Власти объяснили, что скважина, через которую они обеспечивают водой города Варадеро и Санта-Марта, находится на значительном расстоянии от района пожара. Кроме того, источники снабжения находятся под землей, а добываемая вода постоянно обрабатывается хлором и проверяется на качество на выходе из распределительного центра.

«О любой ситуации с водоснабжением наша компания немедленно сообщает через средства массовой информации», — говорится в заявлении.