Москва, , 13:22 — REGNUM Военно-морской флот России крылатыми ракетами уничтожил склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS в Черкасской области, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.

Запуск крылатой ракеты «Калибр» с корабля ВМС России mil.ru

«Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трёхсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.

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