Москва, 9 августа 2022, 13:22 — REGNUM Военно-морской флот России крылатыми ракетами уничтожил склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS в Черкасской области, сообщили 9 августа в Министерстве обороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.
Читайте также: Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины