Уфа, , 13:26 — REGNUM Инвестиционный проект по строительству оросительных систем в одном из районов Башкирии включили в перечень приоритетных. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба корпорации развития региона.

Орошение

Сообщается, что для увеличения объема производства сахарной свеклы и обеспечения сырьем сахарных заводов Башкирии на землях рядом с селами Канны-Туркеево и Старотавларово Буздякского района намерены построить оросительные системы, которые будут включать в себя дождевальные установки, насосную станцию, трансформаторную подстанцию с системой электроснабжения и освещения.

Отмечается, что данный проект планируется реализовывать в два этапа. К 2025 году общая площадь орошения земель может составить 642 га. На реализацию данного проекта планируется направить 614 млн рублей и создать 41 рабочее место.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии аграриям намерены компенсировать до половины затрат на страхование.

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