Москва, 9 августа, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Число иностранных наёмников на Украине уменьшилось почти на 550 человек за четыре недели. Об этом сообщает 9 августа Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

С 8 июля по 5 августа число наёмников уменьшилось с 2741 человека до 2192 человек в результате наступательных действий союзных сил. При этом 175 наёмников прибыло на Украину, из них 81 боевик — из Грузии.

«В то же время количество прибывающих на Украину наёмников не перекрывает потери в их рядах. За указанный период достоверно подтверждено уничтожение 335 иностранных боевиков», — отметили в Минобороны.

Сами покинули украинскую территорию 389 боевиков. Больше всего убыло польских наёмников: 99 уничтожены, 146 уехали сами. За четыре недели уничтожено 36 канадских наёмников, 33 румынских и 21 американский.

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