Москва, 9 августа, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Случаев заражения вирусом «Ланъя» (LanV) населения в России не выявлено. Об этом сегодня, 9 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что риск распространения нового генипавируса в России практически отсутствует благодаря реализуемым мероприятиям по санитарной охране. Возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна.

При этом Роспотребнадзор рекомендует гражданам при посещении других стран соблюдать правила гигиены: избегать контактов с животными, употреблять только ту еду, в которой человек уверен, одевать плотную закрытую одежду при выездах на природу.

Как сообщало ИА REGNUM, новый вид генипавируса, поразивший свыше 30 человек, выявлен в провинциях Китая Шаньдун и Хэнань.

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